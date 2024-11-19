بالأسماء.. 7 مصابين في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متنوعة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مركز سمالوط شمال مدينة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين انقلاب ميكروباص رقم ( 1532 ن ب د )، مما أسفر عن إصابة كل من: إسحاق إبراهيم زرعي، 26 سنة، يوساب يوسف فوزي، 17 سنة، عبدالمسيح حسام نصحي، 24 سنة، اسرائيل سعد عبدالملاك، 21 سنة، محمد حسن جلال،55 سنة، إسلام محمد حسن، 21 سنة، وسميحة عبدالحميد، 51 سنة، مقيمين جميعًا بمركز أبو قرقاص.

جرى نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارة.