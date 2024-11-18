قافلة بيطرية مجانية في رأس سدر لوقاية الحيوانات من الأمراض

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جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت أمانة الزراعة بحزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، قافلة بيطرية مجانية بمدينة رأس سدر، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مديرية الطب البيطري، والوحدة المحلية.

وأُطلقت القافلة الشاملة الأولى في المدينة تحت إشراف النائب مجدي بيومي، أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور ياسر عرفات، أمين التنظيم، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وتضمنت القافلة الكشف البيطري على 350 رأسًا من الماعز لتشخيص الأمراض التنفسية، و140 رأسًا من الجمال لعلاج الطفيليات الخارجية.

كما تم فحص 100 رأس من الأبقار التي تعاني من ضعف عام وفقدان شهية، بالإضافة إلى 1000 دجاجة مصابة بأمراض تنفسية، و600 بطة تعاني من ضعف عام ونقص في الأملاح، و300 أرنب مصاب بالديدان، و100 حمام.

كما شملت القافلة توعية المربين حول أهمية الرعاية الطبية وطرق الوقاية من الأمراض المعدية التي تؤثر على الثروة الحيوانية، وذلك من خلال أطباء بيطريين متخصصين.

حضر الفعالية كل من محمد حامد، رئيس مجلس مدينة رأس سدر، والدكتور أدهم شوقي، مدير قرية الوادي، والدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري، والدكتور وسام مسعد، مدير إدارة رأس سدر البيطرية، والدكتورة آلاء فتحي من إدارة رأس سدر البيطرية.