الأول بعد القاهرة.. افتتاح معرض "جيمي كارتر.. 100 عام من توحيد الشعوب" بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وهيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الإثنين، معرض "جيمي كارتر: 100 عام من توحيد الشعوب"، والمقام بمكتبة مصر العامة بالأقصر.

قالت السفيرة الأمريكية إن المعرض يُعد فرصة هامة لإبراز الروابط القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، معربةً عن سعادتها بإقامة هذا المعرض في الأقصر كأول محطة له خارج القاهرة.

وأضافت: "مع ما تتمتع به الأقصر من تراث ثقافي غني وأهمية تاريخية، لا يوجد مكان أفضل من الأقصر لتكريم إرث الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في بناء السلام والدبلوماسية".

وأضافت أن جهود الرئيس جيمي كارتر مستمرة في تشكيل الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر حتى اليوم، خاصةً علاقته العميقة مع الشعب المصري، التي تكوّنت من خلال صداقته الشخصية مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات وإعجابه به.

وقالت: "نحن فخورون بالاحتفال بعيد ميلاده المئة في هذه المدينة الرائعة، حيث تبقى قيم الوحدة والتعاون والتفاهم خالدة مثل تلك الآثار الموجودة التي تشهد على تاريخ مصر العريق".