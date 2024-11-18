إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي بالإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة نقل ركاب "ميكروباص"، اليوم الاثنين، بالطريق الدولي بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي منطقة الدخيلة باتجاه الكيلو 21، وانتقل ضباط الشرطة والمرور والإٍسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انقلاب سيارة بالطريق المشار إليه بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن تحطمها ووجود مصابين.

وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام، ورفع السيارة من الطريق الصحراوي، وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

يذكر أن محافظة الإسكندرية، تتعرض منذ صباح اليوم التثنين إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شمالية غربية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالتزامن مع قدوم نوة المكنسة.