حريق هائل في مركب نيلي بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:



نشب حريق هائل اليوم السبت، في مركب سياحية "دهبية" خالية من النزلاء في نجع الجسر بمركز ومدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغاً للنجدة بنشوب حريق هائل في مركب نيلية خالي من السياح، بأحد المراسي بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، دون إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين إلى محل الواقعة، كما دفعت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الأقصر بـ3 سيارات إطفاء، وجار إخماد النيران، فيما انتقل ضباط مباحث مركز شرطة القرنة لمحل الواقعة.

وأفادت المعلومات الأولية أن المركب النيلية العائمة خالية من السائحين وتجري بها عمليات تجديد وإنشاء، ولم يسفر الحادث وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، وجار تكثيف التحريات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

جرى تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.