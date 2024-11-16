محافظ بني سويف يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية

بني سويف- حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، المستشار عبدالراضي صدّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك في مستهل زيارته اليوم السبت للمحافظة، لافتتاح إحدى النيابات داخل مبنى مجمع النيابات الإدارية شرق النيل، بمدينة بني سويف الجديدة.

رحب المحافظ برئيس الهيئة في أول زيارة رسمية له في بني سويف، مثمناً الجهود الكبيرة التى تقوم بها كافة الأجهزة الرقابية عامة، وهيئة النيابة الإدارية بشكل خاص، والتي تعد أحد صروح العدالة فى مصر التي تعمل من أجل إعلاء الصالح العام، والتصدى لكافة أشكال وصور الفساد الإداري، وتأكيد هيبة الدولة واحترام القانون، فى كافة القطاعات.