وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يشاركان في مائدة مستديرة للمحافظين على هامش مؤتمر مدن الصداقة

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى للمحافظين على هامش المؤتمر الدولي للتعاون والتنمية لمدن الصداقة في مقاطعة سيتشوان.، بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر.

في هذه الجلسة، تبادل أكثر من 40 ممثلًا عن مدن من 30 دولة وجهات النظر حول التنمية المستدامة وتجارب المدن في هذا المجال، واستكشاف سبل الاستفادة من خبرات المشاركين.

وتضمنت الجلسة عرض البيان الختامي للمؤتمر الذي أكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مدن الصداقة، مع تأكيد أهمية التشاور المكثف والمساهمة المشتركة في مواجهة التحديات المستقبلية.

كما شدد البيان على أهمية تطوير البنية التحتية، وتبني مشاريع تعاون في مجالات مثل الطاقة، والابتكار العلمي، والصناعة، والتجارة، والرعاية الصحية.

وتم التأكيد على تعزيز التنسيق في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وتوسيع التعاون في الاستجابة للتحديات المشتركة مثل الكوارث الطبيعية والصحة العامة.

وأشار البيان أيضًا إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادلات الثقافية والتعليمية والرياضية والسياحية، مما يعزز الفهم المتبادل ويساهم في تعزيز العلاقات الدولية.

وتوجه المشاركون في المؤتمر نحو العمل على إنشاء إطار متكامل للتواصل بين المدن، يشمل البنية التحتية والاتصالات، وتوسيع التعاون في مجالات متنوعة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

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