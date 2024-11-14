معلم يدعى إصابته بالسرطان للحصول على إجازة في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة الجنايات بقنا، بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمعلم، لاتهامه بتزوير تقرير طبي يفيد بإصابته بالسرطان بقصد الحصول على إجازة مرضية، بدائرة مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى شهر يوليو من عام 2023 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم س.م.م، 36 عاما، معلم إعدادي بإدارة قوص التعليمية، تهمة التزوير في محرر رسمي تمثل في تقرير طبي يفيد بإصابته بالسرطان بقصد الحصول على إجازة مرضية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حضر إلى اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بقنا للحصول على إجازة مرضية وادعى أنه مريض، ولازم الفراش لكونه مريض بسرطان في المعدة، وقدم إلى اللجنة تقرير طبي من مركز أورام قنا وصورة دم من مركز أورام قنا وتحليل باثولوجي وتقرير منظار معدة من مركز أورام قنا، إلا أن اللجنة الطبية شكت فى أن صاحب الحالة مصاب بتلك الأمراض، نظرًا لأنه بصحة جيدة وأن معظم مرضى أورام سرطان المعدة مصابين بالهزل ونقص الوزن ناتج عن عدم القدرة على الأكل ما دفعها للاستعلام من مركز الأورام بقنا عن صحة الأوراق التي قدمها المتهم واكتشاف واقعة التزوير.

وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.