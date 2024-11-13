إعلان

3 مصابين في حريق حظيرة مواشي ببني سويف

11:59 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 3 أشخاص في حريق نشب بحظيرة مواشي، كائنة على طريق "بني سويف- الفيوم"، صباح اليوم الأربعاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بحظيرة مواشي، في منزل مكون من طابق واحد، على طريق "بني سويف- الفيوم"، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية، والسيطرة على الحريق.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على ألسنة النيران، والتي أسفرت عن إصابة "ناصر.س.ع"، 58 عامًا، حرق من الدرجة الأولى بفروة الرأس، و"جمال.أ.س"، 55 عامًا، جرح قطعي بالرأس حوالي 15 سم، و"عبد الرحمن.م.ع"، 18 عامًا، كسر بالساعد الأيمن.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

بني سويف مديرية أمن بني سويف حريق بحظيرة مواشي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرحلة الثانية خلال نوفمبر.. السفينة السياحية LIRICA تصل ميناء الإسكندرية- صور

إعلان

إعلان

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان
الإسكان: طرح محلات تجارية ووحدات وصيدليات وحضانات للبيع بـ 4 مدن جديدة
وداع مهيب.. الآلاف يشيعون جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر - صور وفيديو
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة