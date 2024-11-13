3 مصابين في حريق حظيرة مواشي ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 3 أشخاص في حريق نشب بحظيرة مواشي، كائنة على طريق "بني سويف- الفيوم"، صباح اليوم الأربعاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بحظيرة مواشي، في منزل مكون من طابق واحد، على طريق "بني سويف- الفيوم"، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية، والسيطرة على الحريق.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على ألسنة النيران، والتي أسفرت عن إصابة "ناصر.س.ع"، 58 عامًا، حرق من الدرجة الأولى بفروة الرأس، و"جمال.أ.س"، 55 عامًا، جرح قطعي بالرأس حوالي 15 سم، و"عبد الرحمن.م.ع"، 18 عامًا، كسر بالساعد الأيمن.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.