"الجارة متهمة والسر في الذهب".. الأمن يحبط محاولة اختطاف طفلتين بالشرقية بمساعدة الأهالي

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الشرقية- مصراوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من إعادة طفلتين إلى أسرتيهما وإحباط محاولة اختطافهما على يد جارتهما في مدينة الزقازيق.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد بإبلاغ أهالي طفلتين من عائلة واحدة تقيمان بكفر الزقازيق البحري، باختفائهما أثناء خروجهما من الدرس.

جرى تشكيل فريق أمني من مباحث قسم ثان الزقازيق بقيادة الرائد حسن أباظة تحت قيادة اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، وبتفريغ الكاميرات بالمنطقة وتتبع خط سير الطفلتين تم التوصل لاصطحابهما على يد سيدة وهي جارتهما.

توجه رجال المباحث لمواقف السيارات الأجرة بمدينة الزقازيق وتم تحديد خط سير السيارة التي استقلتها السيدة بصحبة الطفلتين وكان بعض الركاب ارتابوا وشكوا في السيدة وتم إيقافها ومن ثم إبلاغ الشرطة وتم ضبطها.

وتبين أن السيدة التي اختطفت الطفلتين "جنا محمد ولما محمود" جارتهما في كفر الزقازيق البحري وان الطفلتين من أبناء عائلة واحدة وأفادت أنها اصطحبتهم لسرقة أقراطهما الذهبية بعيدا من محل سكنهم.

تم ضبط السيدة المدعوة منى.م وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها.