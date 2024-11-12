مصرع مُسن بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مُسن مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري، في مشاجرة؛ بسبب خلافات الجيرة، بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "رشا.د" 65 عامًا عامل جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالكتف الأيمن.

اتهم ابن المتوفي "شريف" 24 عامًا عامل زراعي المدعو "عمر. ع" 25 عامًا عامل زراعي بالتعدي

على والده وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته؛ بسبب خلافات الجيرة.

ضُبط المتهم والسلاح المستخدم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.