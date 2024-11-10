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بالصور.. أمطار غزيرة على البحيرة والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

12:03 م الأحد 10 نوفمبر 2024
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    سماء البحيرة ملبدة بالغيوم
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    تكاثف السحب المنخفضة في سماء البحيرة
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    أمطار غزيرة على البحيرة
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    موجة أمطار غزيرة على البحيرة
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البحيرة - أحمد نصرة:

تعرضت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الأحد، لسقوط أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة، والغزيرة، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بموجة من الطقس غير المستقر.

من جانبها، رفعت محافظة البحيرة درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات، وإخطار غرفة التحكم والسيطرة أولًا بأول.

كانت هيئة الأرصاد، حذرت في بيان سابق، من وجود فرص لتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إلى جانب أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين.

أمطار البحيرة الطقس
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