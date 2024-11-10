8 سفن ترسو بموانئ البحر الأحمر وتداول 38 ألف طن بضائع و680 شاحنة

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن 8 سفن بضائع رست على أرصفة موانئ البحر الأحمر لتسجل تداول 38000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و680 شاحنة و447 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع، 312 شاحنة و366 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع، 368 شاحنة و81 سيارة.

واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة KALINA وعلى متنها 346 سيارة بوزن 700 طن قادمة من جدة، ضمن سيارات مبادرة المصريين في الخارج.

وتغادر العبارتين أمل ودليلة ميناء سفاجا بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين خديجة جيهان وامل فيما تغادر السفينة JUPITER وعلى متنها 23 الف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفينة Alcudia Express.

كما جرى تداول 3800 طن بضائع و212 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج، آور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1213 راكب بموانيها.