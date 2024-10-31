مصرع سيدتين بطلقات طائشة في مشاجرة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقيت سيدتان مصرعهما، اليوم الخميس، إثر إصابتهما بطلقات نارية طائشة خلال مشاجرة نشبت بسبب خلافات زوجية في إحدى قرى مركز قنا.

بدأت الأحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا بلاغًا من غرفة العمليات يفيد بوفاة سيدتين بطلقات نارية طائشة نتيجة مشاجرة في مركز قنا.

وبعد انتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث، أظهرت المعاينة مصرع سيدة تدعى "ع" وتبلغ من العمر 63 عامًا، وأخرى تدعى "ش" وتبلغ من العمر 35 عامًا، حيث أصيبتا خلال مشاجرة بين زوجين في قرية الحجيرات، عقب رفض الزوجة العودة إلى منزل الزوجية.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.