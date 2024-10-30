دماء فوق الكونتينر وجثة مجهولة.. ماذا حدث على طريق الأدبية في السويس؟

السويس - حسام الدين أحمد:

خطوط حمراء قاتمة تلمع على جانب الحاوية، يراها سائق الشاحنة في المرآه وهو يراقب الطريق ليدخل إلى ساحة التفريغ بالمنطقة الحرة بالأدبية في السويس، ترجل السائق من الكابينة ليفاجئ بأنها دماء تسيل الأعلى.

"اطلع فوق الحاوية شوف في إيه".. يصيح السائق على التباع، يصعد الأخير قبل بدء تفريغ الشاحنة، ليفاجئ بجثة شاب مسجى على ظهره ودمائه تغرق سطح الحاوية وتسيل من إحدى جانبيها.

تلقت شرطة النجدة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة أعلى حاوية محملة على سيارة نقل بالمنطقة الحرة بالأدبية، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة عتاقة إلى مكان البلاغ، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف سيارة إلى موقع البلاغ.

أفادت المعاينة المبدئية ومناظرة الجثمان، أن المجني عليه شاب في العقد الرابع من العمر، يرتدي شورت رياضي وقيمص، وجوارب دون حذاء، وظهر من أثر الرسوب الدموي أن المتوفى سقط على سطح الحاوية، ونزف حتى خضبت دمائه مكان سقوطه وسالت على جانب الحاوية.

وقررت جهات التحقيق بعد مناظرة الجثة، نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وعرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتوقيتها وما لحق به من إصابات، وإذا كان ثمة شبهة جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة وتحديد هوية المجني عليه.