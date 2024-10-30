استمرار أعمال برنامج التوعية بمخاطر الاحتباس الحراري في الدقهلية -صور

الدقهلية-رامي محمود:

واصلت وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، اليوم أعمال تنفيذ برنامج التوعية الشامل بأنشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمى "الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة و دوره في الحفاظ على البيئة"، وكذلك دور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية والذي يستهدف إيضاح دور أجهزة الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة.

ويستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي وإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات اعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة وتفعيل دور الطلبة بالعمل كحراس للبيئة ورفع الوعي والتثقيف البيئي لديهم.

وقال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إنه وفقا لخطة البرنامج تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج التوعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع الاستمرار في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والأندية الرياضة، والاستمرار في تنفيذ المرحلة الثالثة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، واستهداف كوادر التنمية المستدامة بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ولتفعيل المشاركة الطلابية بالمدارس التي تتعدى أكثر من 1000 طالب وطالبة.

وفي هذا السياق، أوضح محمد حمص مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي اليوم بمدرسة عمر بن عبد العزيز التجريبية الابتدائية بحي غرب المنصورة، والذي استهدفت رفع الوعي البيئي والتثقيفي لطالبات المدرسة بالصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية، والتي استهدفت كوادر التنمية المستدامة بالإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتضمن البرنامج عرض لمفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة، والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، والتعريف بأعضاء فريق عمل وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، وإيضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري.

كما جرى عرض دور الدولة في إنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وإنشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين وكذلك جهود المحافظة من خلال نقل كافة المقالب العشوائية وإنشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة كما تناول البرنامج التوعوي الحث على عقد مبادرات لتحسين إدارة المخلفات.

يذكر أن المرحلة الثالثة من البرنامج تتم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمتابعة مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهلية وبحضور شادية عطية، مديرة المدرسة.

وحاضر في الندوة الدكتورة مي سمير عبد المجيد، مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات، فاطمة عبد الحميد بديوان عام المحافظة، وزينب صلاح، ورباب زين العابدين ، بالتنمية المستدامة بإدارة غرب التعليمية وسيد عبد المنعم، مسئول التوعية بحي غرب المنصورة.

وجرى شرح البرنامج التدريبي لكافة فئات الطلبة، وسيتم تنفيذ التطبيق العملي للمستفيدين من الندوات بمرافق المعالجة والتدوير لرفع الوعي لديهم وتثقيفهم بالمنظومة كاملة ليصبحوا سفراء البيئة كل في مكانه.