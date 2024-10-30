مصرع شاب على الطريق الدائري فى الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقي شاب مصرعه، إثر حادث تصادم موتوسيكل "سكوتر" بالرصيف أمام جامعة السلاب على طريق المنصورة الدائرى فى نطاق محافظة الدقهلية.

وتلقي اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول امنصورة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير، ووفاة شاب على طريق المنصورة الدائرى.

وانتقلت سيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، وتبين وقوع الحادث علي الطريق أمام أكاديمية السلاب وتصادم موتوسيكل "سكوتر" تحمل لوحة أرقام " د أ ي 8968 "، فى الرصيف وانقلابه ووجود جثة مهشمة الجمجمة لشاب يدعى"أحمد حسام ابراهيم محمود نصار، 19 سنة، ومقيم بشارع البحر الأعظم مركز طلخا".

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.