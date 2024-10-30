وضع لشقيقته منوم واعتدى عليها جنسيًا.. السجن المؤبد لسائق في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، على سائق بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بالتعدي جنسيًا على شقيقته بمنطقة أبيس.

ترجع وقائع القضية رقم 8813 لسنة 2024 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد تعدي مواطن على شقيقته.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها "ت.ر.أ" 19 سنة، ربة منزل، مقيمة في شقة مواجهة لمسكن شقيقها الأكبر القائم على رعايتها المدعو "أ.ر.أ" بعقار الكائن بمنطقة أبيس.

ووفقًا لأوراق القضية، فوجئت المجنى عليها بشقيقها المذكور يقوم بتقبيلها إلا أنها استطاعت مقاومته وأخبرت أشقائها بما فعله وتركت شقتها واستأجرت شقة أخرى خوفًا منه.

وتبين من التحقيقات أن المتهم أعرب عن ندمه وأصر على عودتها لشقتها إلا أنه لم يمر وقت كبير حتى تبين لها أن شقيقها يضع لها مهدئات ومنوم في المشروبات، لتغيب عن الوعي واعتدى عليها جنسيًا أكثر من مرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.







