مصرع طفل صدمه تروسيكل في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى طفل مصرعه، بعدما صدمه تروسيكل، أثناء لهوه بأحد شوارع العزبة البيضاء التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "محمود.إ.ع"، 8 أعوام، إلى مستشفى الواسطى المركزي، جثة هامدة، وبه إصابات متفرقة، إدعاء حادث سير.

وبسؤال عائلته تبين أن المتوفى صدمه تروسيكل، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.