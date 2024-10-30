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مصرع طفل صدمه تروسيكل في بني سويف

10:19 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

جثة -أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقى طفل مصرعه، بعدما صدمه تروسيكل، أثناء لهوه بأحد شوارع العزبة البيضاء التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "محمود.إ.ع"، 8 أعوام، إلى مستشفى الواسطى المركزي، جثة هامدة، وبه إصابات متفرقة، إدعاء حادث سير.

وبسؤال عائلته تبين أن المتوفى صدمه تروسيكل، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

تروسيكل بني سويف شوارع العزبة البيضاء مركز الواسطى
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