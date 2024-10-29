عصابة النقاش.. كيف انتهت حياة لواء شرطة سابق وزوجته في أسيوط؟

أسيوط ـ محمود عجمي:

في حادثة مروعة هزت مدينة أسيوط، قُتل لواء شرطة بالمعاش وزوجته على يد مجموعة من المتهمين، بينهم نقاش كان يعمل في منزلهما.

بدأت القصة عندما قرر اللواء "محمد.م.ب" 63 عامًا، وزوجته "هدى.ب" 68 عامًا، تجديد شقتهما العائلية في منطقة الزهراء، غير مدركين أن هذا القرار البسيط سيقودهما إلى مصير مأساوي؛ واستعانا بنقاش لتنفيذ أعمال التجديد، وبدا الرجل ودودًا ومحترفًا لكن خلف هذا القناع اللطيف، كان يكمن قلب مليء بالجشع والحقد؛ لاحظ النقاش أن اللواء وزوجته يملكان الكثير من المال والمجوهرات فخطط لسرقتهما والتخلص منهما.

تواصل النقاش مع المجني عليه، وصعد إلى شقته أحد المتهمين لاستلام باقي مبلغ التشطيب، بعد ذلك دخل المتهم الآخر واعتدوا على المجني عليه وزوجته بآلات حادة حتى فارقا الحياة، بعد تأكدهم من وفاتهما، حاول الجناة إخفاء جريمتهم بإشعال النيران في الشقة، إلا أن الشرطة والأهالي تمكنوا من السيطرة على الحريق.

لم تدم فرحة المتهمين بالغنيمة المحرمة طويلاً، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية، بفضل جهودها الحثيثة، من كشف غموض الجريمة والقبض على الجناة، اعترف الجناة بجريمتهم الشنيعة وكشفوا تفاصيل المؤامرة التي حاكوها.

قررت النيابة العامة بأسيوط حبس المتهمين بقتل لواء شرطة بالمعاش وزوجته وإشعال النيران في شقتهما بمنطقة الزهراء بمدينة أسيوط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من كشف غموض مقتل اللواء وزوجته بعد احتراق شقتهما، وتبين أن نقاشًا كان يعمل لدى المجني عليه، قام بقتله بالاشتراك مع اثنين من أصدقائه بغرض السرقة، وقد اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة بعد ضبطهم.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا بنشوب حريق في برج سكني بحي شرق أسيوط، انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، حيث عثروا على جثتي اللواء وزوجته، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى المركزي، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

أظهرت التحريات التي أجراها فريق البحث بقيادة مدير المباحث، بعد فحص كاميرات المراقبة في العمارة، أن النقاش الذي كان يعمل لدى المجني عليه هو المتهم الرئيسي، وقد ارتكب الجريمة بالاشتراك مع اثنين من أصدقائه لسرقة الشقة، استغل الجناة إقامة المجني عليه وزوجته بمفردهما، وأشعلوا النيران في الشقة لإخفاء معالم الجريمة، تم ضبط المتهمين في منطقة غرب مدينة أسيوط، واعترف النقاش بأنه خطط للجريمة بعد ملاحظته أن الضحيتين يقيمان بمفردهما.

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