جهود أمنية لكشف غموض حريق شقة ووفاة شخصين بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

تكثف مباحث قسم شرطة ثان أسيوط جهودها لكشف غموض العثور على جثتين واحتراق شقتهما بمنطقة فريال بحي شرق أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط يفيد ببلاغ من غرفة عمليات النجدة حول نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة فريال.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص والمعاينة نشوب حريق في شقة سكنية والعثور على جثتي "محمد. م" 63 عامًا و"هدى. ب" 68 عامًا مصابتين بجروح وإصابات، مع وجود شبهة جنائية.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم التحفظ على الجثتين لمعاينة النيابة العامة. تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.