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محافظ المنوفية يلتقي وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد

04:54 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

محافظ المنوفية يلتقي وكيل وزارة التربية والتعليم ا

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المنوفية- أحمد الباهي:

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالديوان العام الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد، وذلك عقب توليه مهام منصبه بالمحافظة، متمنيًا له التوفيق وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة متميزة لأبنائنا الطلاب.

وخلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية، أن قطاع التعليم يعد من أهم أولويات أجندة العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية، موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بضرورة المتابعة المستمرة للمنظومة والتكاتف بين مختلف الأجهزة التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب وتحقيق أفضل مناخ تعليمي والارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة بما يتوازى مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات.

وقدم محافظ المنوفية شكره إلى محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم السابق عن فترة عمله بالمحافظة، لافتًا إلى أنه لم يدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل لقطاع التعليم والمضي قدما في إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة مدارس أخرى لاستيعاب كثافات الطلاب وتحسين جودة التعليم.

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل التعليم الجديد بالمنوفية الدكتور محمد صلاح
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