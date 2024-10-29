محافظ أسوان يراجع استعدادات مواجهة الأمطار والسيول

أسوان – إيهاب عمران:

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، تعليماته بالتكاتف والتكامل بين كافة الجهات، وتحديد المهام والتكليفات والمسئوليات والإجراءات الواجب اتباعها بكل جهة قبل وأثناء وبعد سقوط الأمطار والسيول، وأسلوب التدخل فى كل مرحلة منها لتحقيق الجاهزية، والتأكد من الإمكانيات والمعدات المتوافرة لديها للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

ووجه محافظ أسوان إلى تنسيق مديرية الرى مع الوحدات المحلية للانتهاء الكامل من أعمال تطهير البرابخ، وإزالة أي تعديات بمسار مخرات السيول، والتى تضم 36 مخرا صناعيا و22 سد إعاقة، و14 حاجزا ترابي، و22 بحيرة صناعية، وهو الذى يتكامل مع تطهير شركة مياه الشرب والصرف الصحى المصارف والمطابق ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال أثناء ترأسه لجلسة المجلس التنفيذي على أهمية قيام مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم لمراجعة معسكرات الإيواء العاجل والإغاثة وتحديد أماكنها ونشرها على الصفحة الرسمية للتعريف بها، مع الاطمئنان على ما لديها من إمكانيات، والوقوف على الأماكن البديلة بالمدارس ومراكز الشباب والمبانى الإدارية لإقامة الخيام بها فى حالة حدوث أى أمطار أو سيول.

وكلف المحافظ بالتركيز على رفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة مركز السيطرة وإدارة الأزمات لتقرير الأرصاد الجوية وتحذيرات السيول بشكل دورى، وإصدار تنبيهات مبكرة لسرعة التدخل مع أى أحداث والحد من تداعياتها بشكل منظم، مع تنظيم حملات لتوعية المواطنين حول كيفية الاستعداد، وتوفير معلومات حول الإخلاء الآمن وأماكن التجمعات المؤمنة.