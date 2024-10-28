منها حي بالكامل.. انقطاع المياه عن 10 مناطق بالمنصورة 12 ساعة

الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن انقطاع المياه اليوم الإثنين لمدة 12 ساعة متواصلة عن حي شرق المنصورة بالكامل ومناطق من حي غرب وقرى مركز المنصورة لوجود أعمال صيانة.

وقال بيان شركة المياه إن المياه سيتم قطعها اعتبارا من الساعة 8.00 مساء حتى 8.00 صباح اليوم التالي ولمدة 12 ساعة تقريباً بنطاق حي شرق بالكامل، ومناطق (سندوب – مدينة مبارك – حوض أبو الليل – مجمع المحاكم – شارع الهدي والنور – شارع عبد السلام عارف – الحسينية – شارع بورسعيد – شارع المدير – شارع الحوار).

كما سيتم قطع المياه عن الوحدة المحلية بكوم الديربي، الوحدة المحلية بنقيطة، والوحدات العسكرية والوحدات المحلية ببرق العز، ومستشفيات (الدولي – العسكري – التأمين الصحي )، وتخفيف الضغوط في نطاق حي غرب المنصورة.

وأوضح البيان أن المياه سيتم قطعها نظرا لقيام الشركة بأعمال صيانة وإصلاح طارئة على خط طرد محطة الصرف الصحي الرئيسية رقم 11 بمدينة المنصورة قطر 900 مم زهر مرن.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.