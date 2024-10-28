إصابات في مناطق حساسة.. اتهام حضانة شهيرة في بورسعيد بهتك عرض طفل

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حررت ولي أمر طفل بمحافظة بورسعيد، محضرًا ضد حضانة شهيرة لها عدة أفرع تتهم مسؤوليها بهتك عرض ابنها.

وتضمن المحضر رقم 7889 لسنة 2024، جنح الزهور، اتهام حضانة شهيرة ببورسعيد بهتك عرض طفل عمره عامين و8 أشهر.

وقال عادل أشرف، محامي أسرة الطفل المجني عليه، إن الواقعة ليست الأولى لتلك الحضانة بل سبقها واقعة العام الماضي، لافتا إلى أن التقرير الطبي الأولي للطفل المجني عليه وجود إصابات متفرقة واضحة في مناطق العفة والحساسة بجسد الطفل، مضيفًا أنهم في انتظار ما سيسفر عنه تقرير الطب الشرعي.

وكشف محامي أسرة الطفل المجني عليه، أن مديرة الحضانة تنصلت أمام جهات التحقيق من معرفتها بولية أمر الطفل المجني عليه، ومن وجود الطفل أصلا بالحضانة، مطالبا مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.