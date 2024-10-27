بينقذ مصاب العربية شالته.. حادث سير يدمر مستقبل أسرة في الشرقية

الشرقية - مصراوي

تعرض سائق تاكسي من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية لحادث مأساوي كاد يودي بحياته، حيث صدمته سيارة ملاكي مسرعة أثناء محاولته إنقاذ شخص آخر كان يعاني من إصابات نتيجة حادث سير على أحد الطرق في محافظة القاهرة.

السائق هاني فتحي، البالغ من العمر 47 عامًا، قال إنه تعرض لحادث سير أواخر سبتمبر الماضي جعله طريح الفراش، واضطر لإجراء عمليات جراحية عديدة نتيجة المضاعفات الصحية التي تعرض لها، بما في ذلك جلطة.

هاني الذي تحدث لمصراوي أوضح أنه كان في مشوار بسيارته التاكسي عندما رأى حادثًا على الطريق، وقرر مغادرة سيارته لمساعدة المصاب، حيث صدمته سيارة تقودها سيدة، وفرت هاربة قبل أن يفقد الوعي.

يقول هاني: "يادوب وصلت للراجل المصاب في الحادث، وبعدها صدمتني سيارة تقودها سيدة.. كانت الصدمة قوية لدرجة أفقدتني وعيي". وقد نُقل إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من محيط الحادث وتم إسعافه. يقول: "وصلت المستشفى لكن كنت في حالة سيئة".

تعرض هاني لإصابات بالغة جعلته قعيد الفراش، كما اضطر لإجراء أكثر من عملية جراحية للعظام، معلقًا: "عملت أكثر من عملية بتكاليف باهظة تفوق قدراتي، خاصةً وأنا على قد الحال، وأرزقي ولي ثلاثة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة مع تأثر حالتي الصحية".

يلفت هاني أن السيدة التي صدمته وعدته بالتكفل بحالته ومساعدته في تكاليف العلاج، إلا أنها لم تعره أي اهتمام، مشيرًا إلى أنه قد حرر محضرًا بالواقعة برقم 13421 لسنة 2024 في كرداسة، مختتمًا حديثه: "كنت نازل أعمل خير، وسيارة السيدة صدمتني، وياريتها ترفق بحالي لأني على قد الحال ولي أولاد وتساعد في علاجي".