6 مصابين في تصادم ميكروباص وعربة كارو بالدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر تصادم سيارة ميكروباص مع عربة "كارو" على طريق «طناح - المنصورة» أمام قرية سللنت بنطاق مركز المنصورة، محافظة الظقهلية، وجرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا للعميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ بعض الأهالي بوقوع حادث سيارة ميكروباص وعربة كارو على طريق "طناح - المنصورة" أمام قرية سللنت دائرة مركز المنصورة ووجود عدة مصابين.

انتقلت 4 سيارات إسعاف وضباط وحدة مباحث مركز المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وبالفحص تبين إصابة كلا من: "السيد حسين أحمد، 30 سنة، مقيم بقرية سللنت مركز المنصورة، باشتباه كسر بالفقرات القطنية، نسمة سامح نسيم أحمد 3 سنوات، مقيمة بقرية سللنت مركز المنصورة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ونسيم سامح نسيم أحمد إبراهيم، 5 سنوات، مقيم بقرية سللنت مركز المنصورة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وزينب صادق محب معوض، 23 سنة، مقيمة بقرية ميت الصارم، مركز المنصورة، مصابة بكسر بالذراع الأيسر وجرح بالرأس 7 سم واشتباه مابعد الارتجاج،و مريم محمد احمد، 21 سنة، مقيمة بقرية ميت الصارم مركز المنصورة، مصابة بجرح قطعي بالوجه 15سم، السيد أحمد نسيم، 4 سنوات ، مقيم بقرية ميت الصارم مركز المنصورة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.