مصرع سائق وإصابة شقيقه في حادث على الطريق الزراعي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي سائق مصرعه وأصيب شقيقه، في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي الغربي، بالمراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بانقلاب سيارة ووجود متوفي ومصاب على الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز شرطة المراغة.

تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "عبدالرحمن. م" 22 عامًا سائق ويقيم جهينة بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الأمامي الأيمن ما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة، وإصابة شقيقه "فارس" 17 عامًا طالب باشتباه كسر بالحوض، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.