محمود بدري مديرا لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، حركة تغيرات جديدة لمديري ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية، لضخ دماء جديدة والارتقاء بالعملية التعليمية.

وجاء في القرار تولي محمود بدري، منصل مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، خلفا عن محمد عقل، مدير المديرية السابق.

وتقدم عادل عبدالرحمن عتلم ، .وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وكافة العاملين بديوان المديرية والميدان التعليمى بجنوب سيناء، بالتهنئة

لمحمود بدوي، بمناسبة توليه منصب مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .