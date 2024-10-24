تسمم 6 طالبات بمعهد أزهري في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:



أصيبت 6 طالبات بحالة تسمم غذائي، اليوم الخميس، في معهد أزهري بقرية تابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابات بتسمم غذائي لمستشفى الخارجة التخصصي.



تبين إصابة كل من میادة.ع.م، 16 عامًا، مروة.ع.أ، 16 اعام، شهد.ص.إ، 16 عامًا، نهى.ع.أ، 16 عامًا، غادة.ع.ح، 16 عامًا، ميادة.ح.س، 16 عامًا، طالبات بمعهد ناصر الأزهري بقرية ناصر الثورة جنوب مركز الخارجة ومصابات بتسمم غذائي إثر تناول غذاء فاسد.



جرى نقلهن لمستشفى الخارجة التخصصي وتقديم الرعاية الطبية لهن ووضعهن تحت الملاحظة الطبية بمستشفى الخارجة التخصصي.









