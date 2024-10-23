أفارقة يزعمون تحويل الجنيه إلى دولار في الإسكندرية.. ما القصة؟

الإسكندرية – محمد عامر:

قررت محكمة جنايات الاستئناف بالإسكندرية استمرار حبس 3 أفارقة، كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في التزوير والنصب على المواطنين وإيهامهم بتحويل العملات الوطنية المصرية إلى دولار أمريكي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، سكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بورود بلاغ ضد تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية.

توصلت التحريات إلى أن التشكيل العصابي للنصب على المواطنين يضم 3 أجانب هم كل من "ج.ن.ت" و"أ.ك" و"أ.أ.ع" يحملون جنسيات دول أفريقية وأحدهم يعمل مترجم لهما يتحدث اللغة العربية.

وتبين من الفحص أن المتهمين يوهمون المواطنين بقدرتهم على تحويل العملات الوطنية المصرية إلى عملات أجنبية "دولار أمريكي" بواسطة أجهزة إلكترونية حديثة بحوزتهم.

ووفقًا للبلاغ، تواصل المتهمون مع المجني عليه "ر.ال.ع" مزارع من منطقة العامرية وطلبوا منه تجهيز مبلغ مالي قدره مليون جنيه، لتحويله إلى مليون دولار عن طريق أجهزة ومواد كيميائية.

وطلبت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة من المجني عليه تجهيز المبلغ لإعداد كمين للمتهمين وجرى ضبطهم في كمين أعد لهم.

وضبط بحوزة المتهمين عددا من الهواتف المحمولة و2 حقيبة داخلها 31 رزمة من قصاصات ورقية مغلفة على شكل ومقاس الدولار و2 خزينة حديدية وجهاز مزود بتايمر كهرباء ولمبات إضاءة تستخدم كطريقة احتيالية في عملية التحويل بالإضافة إلي ريموت كنترول و2 كيس مادة بودرة مجهولة المصدر و2 بكرة لاصق وبكرة اسكوتش شفاف.

تحرر محضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.