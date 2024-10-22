ندوات وزيارات منزلية للتوعية ضد زواج الأطفال بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء حملات لزيادة وعي الفتيات، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن المديرة تعمل على رفع مستوى الوعي في المجتمع، ودعم تعليم الفتيات، وتعزيز دور المؤسسات المحلية في حماية حقوقهن، وضمان مستقبل آمن ومستقر للفتيات.

وأوضح مدير المديرية في تصريح اليوم، أنه جرى إطلاق حملة للزيارات المنزلية للتوعية ضد زواج الأطفال، بكافة مدن المحافظة، وتناولت تقديم معلومات علمية حول الآثار الصحية لزواج الأطفال، وأثاره النفسية نتيجة لفقدان الطفولة، والحرمان من التعليم والفرص المستقبلية، إضافة إلى مناقشة القوانين والتشريعات المتعلقة بهذه القضية، ودور المجتمع في مكافحة تلك القضية الاجتماعية.

وأكد أنه جرى تنظيم العديد من الندوات التوعوية ضد ختان الإناث بمدينة طور سيناء، بمشاركة 45 سيدة، للتوعية حول مخاطر الختان على الصحة الجسدية والنفسية للفتيات.

وأشار إلى أن الندوات تناولت تقديم معلومات علمية حول الآثار الصحية للختان، وتوعية المجتمع بأهمية التعليم والتوعية للحد من هذه العادة، ومناقشة القوانين والتشريعات المتعلقة بهذه القضية ودور المجتمع في حماية الفتيات من هذه الممارسات.

وأضاف أن المديرية تسعى نحو تحفيز النقاشات المجتمعية، وتغيير المفاهيم السائدة، وتعزيز ثقافة احترام حقوق الفتيات والنساء، للمساهمة في خلق بيئة آمنة وصحية للفتيات.