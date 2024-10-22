5 مصابين في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث تصادم دراجة بخارية مع تروسيكل، في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم دراجة بخارية مع تروسيكل، على طريق قرية منسابة التابعة لمركز الفشن.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة محمد عامر عبدالخالق، 19 عامًا، كسر مضاعف بالفخذ الأيمن، ومحمد إبراهيم محمد 19 عامًا، كسر مضاعف بالساق الأيمن، ومحمد عبد الجيد عثمان، 18 عامًا، جرح بالقدم اليمنى، اشتباه كسر بالركبة اليمنى، و مصطفي مختار محمد، 22 عامًا، جرح قطعي باليد، وطارق محمد ياسين، 17 عامًا، كدمات وسحجات.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.