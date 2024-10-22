دون إصابات.. السيطرة على حريق مخزن "مشروبات غازية" بفاقوس في الشرقية

كتب- محمد فتحي:

تمكنت قوات الحماية المدنية قبل قليل، من السيطرة على الحريق التي اندلع صباح اليوم الثلاثاء، في مخزن "مشروبات غازية" بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ2 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى وجود 3 سيارات إطفاء، وذلك للسيطرة على الحريق.

وأكد مصدر بمديرية الصحة في الشرقية، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات حتى الآن، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف والمطافي غادروا مكان الحريق بعد التأكد من إخماده والانتهاء من عملية التبريد.

يذكر أنه اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم، حريق هائل في محزن تابع لمصنع مشروبات غازية في مركز فاقوس بالشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل في في محزن تابع لمصنع مشروبات غازية في مركز فاقوس.

على الفور انتقلت الحماية المدنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية، أن الحريق في محزن المصنع، وامتد لعدد من المنازل المجاورة له، فضلا عن تصاعد النيران والدخان بكميات كبيرة.