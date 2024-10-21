مستشفى شفاء الأورمان ينظم حملات توعية بمرض السرطان في الأقصر -صور

الأقصر - محمد محروس:

نظم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، فعاليات مبادرة "كونى أقوى" فى عدة مناطق بقرى محافظة الأقصر وهى المبادرة التي ينظمها المستشفى في عدد من القرى والمدن بمحافظات الصعيد.

وتعتبر المبادرة ضمن حملات توعية السيدات بالمؤسسات الحكومية والغير حكومية عن مرض سرطان الثدي وأهمية الاكتشاف المبكر، بجانب التعريف بطرق الكشف المبكر عن المرض في مراحله الأولى، وكيفية علاجه داخل مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، وذلك حيث يطلق عليه شهر أكتوبر الوردي للتوعية ضد مرض سرطان الثدي والاكتشاف المبكر.

وأكد الدكتور هانى حسين، مدير المستشفى، أن قوافل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، مستمرة في تنظيم الفعاليات بمختلف محافظات الصعيد للمشاركة فى شهر أكتوبر الوردى، الذى يعد شهر التوعية بسرطان الثدي، مشددا على أهمية الاكتشاف المبكر للمرض الذي يساعد على الشفاء التام منه.

وقال محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان إن المستشفى تعمل على تكثيف حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمناسبة شهر أكتوبر الوردي في كافة قرى ونجوع قنا والأقصر وباقى محافظات جنوب الصعيد، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة وذلك فى إطار الدور المجتمعى للمستشفى فى كافة المناطق كما أن مبادرة" كونى أقوى" تجوب قرى ونجوع محافظات جنوب الصعيد للكشف المبكر عن سرطان الثدي.