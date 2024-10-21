محافظ الشرقية يستمع لمشاكل الأسر الأولى بالرعاية

الشرقية - مصراوي:

التقى اليوم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بـ 13 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ومتحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة المصرية تولي إهتماماً كبيراً لرعاية ودعم الفئات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً من المواطنين، وذلك في إطار مسئوليتها الوطنية وتحقيق العدالة الإجتماعية، فضلاً عن إعطاء أولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم في المجتمع وتقديم جميع التسهيلات والدعم لهم من كل مؤسسات الدولة.

وفى بداية اللقاء رحب محافظ الشرقية، بالحضور من المواطنين وأعضاء الجهاز التنفيذي، مؤكداً تلبية كافة الطلبات، وحرصه على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعقد لقاءات دورية مع المواطنين، والاستماع إليهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم ، لافتاً إلى أن مكتبه مفتوح دائما أمام أبناء وأهالي الشرقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة و الأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم و ووكيل مديرية التضامن الاجتماعى، ومدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحي ومدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة و مدير عام بحوث العمالة بمديرية العمل و مديرتى خدمة المواطنين بفرع الشرقية للتأمين الصحي ومديرية التضامن الإجتماعى، ومندوب عن مؤسسة تكافل، ومديري إدارات مشروعك و خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد 8 أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتي تم إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم.

وأكد استحقاقهم لتلك المساعدات، وذلك لحين الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة ،فضلاً عن توفير طرف صناعي للمواطن (أ. م. ع ) من مركز الإبراهيمية لكونه يعاني من بتر بالقدم اليسرى.

وفى سياق متصل كلف محافظ الشرقية مدير عام إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (11) مواطن من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم .



كما كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم بإعفاء أولاد " المواطنة ص .م .أ أرملة من قرية النخاس بمركز الزقازيق "من الأسر الأولى بالرعاية ،من المصروفات المدرسية .



كما كلف محافظ الشرقية مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحي ومدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بتوفير العلاج المناسب لنجل المواطنة (س. ن. ح) من قرية البيوم بمركز الزقازيق لكونه يعانى من مرض مناعي .

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والإستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.

والجدير بالذكر أنه على المواطنين الراغبين في لقاء المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، ضمن اللقاء الجماهيري، التقدم بطلب رسمي في مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام ، على أن يكون موضحاً بالطلب تفاصيل وأسباب المقابلة ، ويكون مستوفي بالمستندات، وسيتم تحديد لقاء للمواطنين يوم الإثنين مع محافظ الشرقية ، بالديوان العام وطبقاً لتاريخ التقدم.