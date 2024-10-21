الدقهلية تواصل جهودها في إدارة النفايات بشكل مستدام -صور

الدقهلية - رامي محمود:

واصلت إدارة أعمال وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، تنفيذ برنامج التوعية الشامل بأنشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمى الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودوره في الحفاظ على البيئة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، والذي يستهدف إيضاح دور أجهزة الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة.

كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي وإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات اعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة وتفعيل دور الطلبة بالعمل كحارس للبيئة ورفع الوعي والتثقيف البيئي لديهم.

وأوضح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه وفقا لخطة البرنامج جرى الانتهاء من المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج التوعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع الاستمرار في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والأندية الرياضية والبدء في المرحلة الثالثة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم واستهداف كوادر التنمية المستدامة بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لبدء وتفعيل المشاركة الطلابية بالمدارس التي تتعدى أكثر من 1000 طالب وطالبة.

وفي هذا السياق أوضح محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، أنه جرى تنفيذ البرنامج التدريبي اليوم بمدرسة الشهيد احمد رضا حشيش الثانوية بنات بمركز شربين والذي استهدفت رفع الوعي البيئي والتثقيفي لطالبات المدرسة بالصف الثاني الثانوي بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية والتي استهدفت أصحاب المصلحة من كوادر التنمية المستدامة بالإدارات التعليمية بالمحافظة .

وتضمن البرنامج عرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة وايضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية والتعريف بأعضاء فريق عمل وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة وإيضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري.

ولفت إلى أن الدولة قامت بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وإنشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين.

وأشار الى جهود المحافظة من خلال نقل كافة المقالب العشوائية وإنشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة كما تناول البرنامج التوعوي الحث على عقد مبادرات لتحسين إدارة المخلفات.

وبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج بالتنسيق مع مديرية التربية بمتابعة ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهلية، وحضور كل من وكيل الإدارة التعليمية ومسئولي المتابعة بالإدارة التعليميه، هشام طرابيه مدير المدرسة، والدكتور ثابت غنام كبير معلمين بالمدرسة.

حاضر في الندوة الدكتورة مي سمير عبد المجيد مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات، فاطمة مرزوق رئيس قسم التنمية المستدامة بادارة شربين التعليمية و سعدية فهيم مسئول التوعية برئاسة مركز ومدينة شربين وجرى شرح البرنامج التدريبي لكافة فئات الطلبة، وسيتم تنفيذ التطبيق العملي للمستفيدين من الندوات بمرافق المعالجة والتدوير لرفع الوعي لديهم وتثقيفهم بالمنظومة كاملة ليصبحوا سفراء البيئة كل في مكانه.