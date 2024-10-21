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مصرع طالب في حادث تصادم على الطريق الزراعي بسوهاج

11:35 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه، اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته في حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي، بطهطا محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "حفظي. ع" 17 عامًا طالب جثة هامدة، جراء حادث سير.

أفاد والد المتوفى أنه أثناء قيادة نجله المذكور دراجته البخارية على طريق "أسيوط/ سوهاج" الزراعي الغربي دائرة مركز شرطة طهطا اصطدم بالمواجهة أثناء التخطى الخاطئ مع سيارة قيادة "عطية. ا" 37 عامًا سائق ما أدى لوفاته، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

وجرى ضبط السيارة وقائدها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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