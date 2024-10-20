مصادر وأبحاث علمية مفتوحة.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الوصول الحُر

الإسكندرية - محمد البدري:

تحتفل مكتبة الإسكندرية بأسبوع الوصول الحُر للمرة السابعة على التوالي خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، من خلال إدارة العمليات الفنية بقطاع المكتبات.

وأوضحت مكتبة الإسكندرية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن العالم يحتفل بأسبوع الوصول الحُر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل عام؛ بهدف إلقاء الضوء حول ضرورة الاتجاه نحو إتاحة المعرفة عن طريق النشر المفتوح (Open Access Publishing)، وحتى يتسنى للمجتمع الأكاديمي والبحثي مواصلة التعرف على الفوائد المحتملة للنشر المفتوح أو ذو الوصول الحُر، ولتشجيع المزيد من المشاركة لجعل الوصول الحُر قاعدة جديدة في البحث العلمي المنشور.

وأشارت إلى أن الوصول الحُر للمعلومات هو قاعدة نشر تتيح الوصول المباشر والفوري والمجاني لنتائج البحوث العلمية، من مقالات وكتب ورسائل علمية وغيرها عبر الإنترنت، كما تتيح الحق في إعادة استخدامها في أبحاث جديدة.

وخصصت مكتبة الإسكندرية ركنًا لمعرفة المزيد عن الوصول الحُر للمعلومات، كما سيتم عقد ثلاث ورش عمل متكررة خلال الفترة المذكورة للتدريب العملي على كيفية الوصول إلى موارد الوصول الحُر واستخدامها، وذلك بمركز تنمية المهارات البحثية بالمكتبة الرئيسية.