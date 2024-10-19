قافلة طبية تفحص 455 مواطنًا بالمجان في ريف المنتزه بالإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

نظم حي المنتزه أول في الإسكندرية بالتنسيق مع مديريتي الصحة والأوقاف والمجتمع المدني، قافلة طبية متكاملة استهدفت عزبة المراغي، للكشف على المواطنين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية".

وقالت سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى الكشف على 455 مواطنًا، في تخصصات "الأطفال، الباطنة، صحة المرأة، متابعة حمل، تنظيم الأسرة، فحص الأورام، والأمراض المزمنة".

وأشارت شعبان، إلى تقديم العلاج لهم بالمجان بالتنسيق مع إحدى شركات الأدوية، لافتة إلى أن فعاليات القافلة شملت عقد ندوات عن صحة الأم وترشيد استهلاك مياه الشرب وأضرار الطلاق.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بتكثيف القوافل الطبية المتكاملة لخدمة بهدف توفير الخدمات الطبية لأهالي المناطق الأشد احتياجًا، وتوفير جميع الأدوية لهم بالمجان.