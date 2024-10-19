محافظ أسيوط يعلن إنشاء طريق جديد يربط القرى الشرقية بالقوصية وديروط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن بدء إنشاء طريق جديد يربط بين القرى الشرقية لمركزي القوصية وديروط عبر محور ديروط، بطول 5 كيلومترات، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 بميزانية قدرها 30 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع في إطار رؤية المحافظة لتطوير شبكات الطرق التي تربط بين القرى، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل التنقل، بالإضافة إلى دعم فرص الاستثمار في مختلف المجالات، تحقيقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الأعمال الحالية تشمل شق تلال الصخور بطريق دير القصير شرق النيل، التابع لمركز ومدينة القوصية، لربط قرى مركزي القوصية وديروط الشرقية بمحور ديروط. وأشار إلى أن هذا المشروع كان مطلباً جماهيرياً منذ سنوات، وتم تذليل كافة العقبات لتنفيذه، بما في ذلك استحداث بنود واعتمادات إضافية لتكسير التباب الصخرية، وتركيب حواجز نيوجيرسي لحماية جوانب الطريق لارتفاعه عن منحدر نهر النيل المجاور.

تجري هذه الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس أحمد صلاح فخري، مدير المديرية، ضمن خطتها للعام المالي 2024/2025. وقد تم الانتهاء من الرفع المساحي وعمل الميزانيات الشبكية، وبدأت بالفعل أعمال شق التباب الصخرية لإنشاء الطريق.

وأكد اللواء أبوالنصر أن الدولة تولي قطاع الطرق اهتماماً كبيراً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأشاد بما شهدته مصر من تطور خلال السنوات العشر الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات القومية والاستثمارية والخدمية والتنموية تعد إنجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.