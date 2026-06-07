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أمريكا تتقدم بمشروع لوكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بمعلومات عن المواقع النووية

كتب : وكالات

09:21 م 07/06/2026

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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أفادت وكالة رويترز، بأن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يجبر إيران على إبلاغه بمصير مواقعها النووية التي تعرضت للقصف واليورانيوم المخصب.

وبحسب رويترز، فإن أمريكا ضغطت على بعض الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم المشروع الأمريكي.

ووفقا للوكالة، فإن نص المشروع الأمريكي وزع من قبل ممثلي الولايات المتحدة قبيل الاجتماع الفصلي هذا الأسبوع لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة.

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