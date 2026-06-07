أفادت وكالة رويترز، بأن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يجبر إيران على إبلاغه بمصير مواقعها النووية التي تعرضت للقصف واليورانيوم المخصب.

وبحسب رويترز، فإن أمريكا ضغطت على بعض الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم المشروع الأمريكي.

ووفقا للوكالة، فإن نص المشروع الأمريكي وزع من قبل ممثلي الولايات المتحدة قبيل الاجتماع الفصلي هذا الأسبوع لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة.