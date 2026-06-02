وبّخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين، بحسب مسؤولين أمريكيين ومصدر ثالث مطلع على تفاصيل الاتصال تحدثوا لموقع أكسيوس.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، هددت إيران بالانسحاب من المفاوضات مع الولايات المتحدة بسبب الإجراءات الإسرائيلية في لبنان.

وخلال المكالمة، وصف ترامب نتنياهو بأنه "مجنون"، واتهمه بعدم الامتنان، وفقًا لاثنين من المصادر. كما أوقف خطة إسرائيلية كانت تستهدف تنفيذ ضربة على العاصمة اللبنانية بيروت.

ماذا جرى خلف الكواليس؟

قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس، إن ترامب أخبر نتنياهو أن تنفيذ تهديداته بقصف بيروت سيؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.

وأضاف مصدران للموقع الأمريكي، أن ترامب قال لنتنياهو إنه ساعده على تجنب السجن، في إشارة إلى دعمه له خلال محاكمته في قضايا الفساد.

ونقل مسؤول أمريكي ملخصًا لأكسيوس لما قاله ترامب لنتنياهو: "أنت مجنون تمامًا. كنت ستُسجن لولا تدخلي. أنا أنقذ حياتك السياسية. الجميع يكرهك الآن. الجميع يكره إسرائيل بسبب هذا".

وقال مصدر ثانٍ مطلع على المكالمة للموقع الأمريكي، إن ترامب كان غاضبًا للغاية، وصرخ في وجه نتنياهو في إحدى اللحظات قائلًا: "ما الذي تفعله بحق الجحيم؟".

تطورات الحدث

وقال المسؤول الأمريكي لموقع أكسيوس، إن ترامب كان يدرك أن حزب الله يطلق النار على إسرائيل، وأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكنه رأى خلال الأيام الأخيرة أن نتنياهو يصعّد الوضع بصورة غير متناسبة. وأشار إلى أن إسرائيل، إلى جانب تهديداتها باستهداف بيروت، وسّعت عملياتها البرية في جنوب لبنان.

كما قال مسؤول أمريكي آخر، للموقع ذاته، إن ترامب كان قلقًا من العدد الكبير للمدنيين الذين قُتلوا في لبنان، واعترض على قيام إسرائيل بتدمير مبانٍ كاملة من أجل استهداف قائد واحد من حزب الله.

كما أبلغ مسؤول إسرائيلي موقع أكسيوس أن إسرائيل لم تعد تخطط لضرب أهداف تابعة لحزب الله في بيروت.

وشهدت العلاقة بين ترامب ونتنياهو عدة مكالمات متوترة في السابق، إلا أنهما استمرا في التنسيق الوثيق بشأن إيران وملفات أخرى.

وقال أحد المسؤولين للموقع الأمريكي، إن هذه كانت من أسوأ المكالمات بين ترامب ونتنياهو منذ عودة ترامب إلى منصبه.

وبحسب المصادر، فإن غضب ترامب كان نابعًا من اعتقاده بأن قرار نتنياهو التصعيد في لبنان يهدد بنسف المفاوضات التي تجريها إدارته مع إيران.

وبعد انتهاء المكالمة، نشر ترامب على منصة تروث سوشيال، منشورًا أكد فيه أن المحادثات مع إيران "مستمرة بوتيرة سريعة".

موقف نتنياهو

وأصدر نتنياهو بيانًا بعد المكالمة قال فيه إنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستهاجم أهدافًا في بيروت إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة إسرائيل، وأن إسرائيل ستواصل في الوقت نفسه عملياتها العسكرية في جنوب لبنان.

وكتب نتنياهو: "موقفنا لا يزال كما هو."

الرواية الأمريكية

وادعى المسؤول الأمريكي الثاني حسب حديثه لموقع أكسيوس، أن ترامب فرض موقفه بالكامل خلال المكالمة. وقال: "بيبي (نتنياهو) قال: حسنًا، حسنًا، فقط تأكدوا من أن كل شيء سيتم ترتيبه".

بحسب مصادر أكسيوس، فإن المذكرة التي تتفاوض عليها الولايات المتحدة وإيران تتضمن بندًا ينص على إنهاء القتال في لبنان. وكان هذا الملف نفسه سببًا في مكالمة متوترة سابقة بين ترامب ونتنياهو.