بحثت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سبل تيسير حركة دخول الزائرين والمترددين على المنطقة الثقافية بوسط القاهرة، والتي تضم مسارح الطليعة والعرائس والمسرح القومي، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

بحث تسهيل وصول الجمهور إلى مسارح وسط القاهرة

جاء اللقاء بحضور المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، في إطار الاستجابة لشكاوى الجمهور والعمل على إزالة العقبات التي تواجه رواد المسارح والمنارات الثقافية الواقعة بمنطقة الأزبكية.

جولة ميدانية لتحديد مسار جديد داخل حديقة الأزبكية

وتفقد المهندس محمد أبو سعدة، برفقة نائب محافظ القاهرة، في إطار المتابعة الميدانية، الموقع على أرض الواقع لتحديد المسار المقترح داخل حديقة الأزبكية، بما يسمح للجمهور بالوصول إلى المسارح بسهولة، مع الحفاظ على الطابع التراثي والتاريخي للحديقة وكشك الموسيقى الأثري.

تنسيق مستمر لحل الأزمة

يأتي هذا التحرك استكمالًا لسلسلة من الاتصالات والتنسيقات التي جرت خلال الفترة الماضية بين وزيرة الثقافة والنائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لبحث أبعاد المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها.

جيهان زكي: إحياء الأزبكية جزء من الحفاظ على هوية القاهرة

أكدت الدكتورة جيهان زكي، أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو الحفاظ على الهوية المعمارية للقاهرة الخديوية وإعادة رونقها التاريخي، مشيرة إلى أن مشروع إحياء حديقة الأزبكية يستهدف استعادة قيمتها الجمالية وتحويلها إلى مركز ثقافي متكامل يحتضن الفنون والأنشطة الإبداعية.

وزيرة الثقافة: مسرح العرائس ضمن أولويات التطوير

شددت وزيرة الثقافة على أن مسرح العرائس يحظى بأولوية خاصة ضمن خطط التطوير الحالية، بهدف استعادة مكانته التاريخية ودوره التنويري في تنمية وعي الطفل المصري، وإعادته إلى مكانته كأحد أبرز الصروح الثقافية المتخصصة.