تبدأ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان اعتبارًا من 6 يوليو المقبل طرح كراسات الشروط الخاصة بالمرحلة الجديدة من الوحدات السكنية، والتي تضم 314 وحدة موزعة على عدد من المدن الجديدة بمواقع متميزة.

314 وحدة سكنية في 8 مدن جديدة

يشمل الطرح الجديد وحدات سكنية في مدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والسويس، وبورسعيد، والعريش.

وأكدت الهيئة أن الوحدات المطروحة تتنوع في المساحات لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، حيث تبدأ من 47 مترًا مربعًا وتصل إلى 155 مترًا مربعًا داخل مشروعات سكنية متميزة.

أماكن سحب كراسات الشروط وسعرها

أوضحت الهيئة أن كراسات الشروط ستكون متاحة بمقر الهيئة الرئيسي، إلى جانب فروعها بمحافظات السويس وبورسعيد والعريش، وكذلك بمبنى محافظة شمال سيناء.

وأشارت إلى أن سعر كراسة الشروط يبلغ 500 جنيه، ويمكن للراغبين في التقديم الحصول عليها اعتبارًا من الموعد المحدد.

القرعة العلنية لتخصيص الوحدات

أكدت الهيئة أن تخصيص الوحدات سيتم بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين، حيث تُجرى قرعات مشروعات القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر و15 مايو والعاشر من رمضان في قاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي للهيئة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وفق المواعيد المحددة بكراسة الشروط.

كما تُعقد قرعة مشروع السويس بمقر فرع الهيئة بالمحافظة، بينما تُجرى قرعة مشروع بورسعيد بفرع الهيئة هناك، وتقام قرعة مشروع العريش داخل مبنى محافظة شمال سيناء.

اختيار الوحدة مباشرة في هذه الحالة

أضافت الهيئة أنه في حال قيام المتقدم بسداد كامل ثمن الوحدة السكنية، فسيكون من حقه اختيار الوحدة مباشرة دون الدخول في إجراءات القرعة العلنية، وفق الضوابط المنظمة لذلك.