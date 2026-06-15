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اتفاق أمريكا وإيران.. هل تلقى الجيش الأمريكي توجيهات برفع الحصار في مضيق هرمز؟

كتب : وكالات

08:45 ص 15/06/2026

الجيش الأمريكي

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قال مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن"، إن الجيش الأمريكي تلقى توجيهات برفع الحصار الأمريكي في مضيق هرمز يوم الجمعة في انتظار توقيع الاتفاق مع إيران.

أضاف المسؤول الأمريكي، أن هذا هو الوضع في الوقت الحالي، وإن الأمور قد تتغير حتى يوم الجمعة القادم.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في البداية أنه عقب اتفاق مع طهران، سيأذن بـ"الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي" المفروض على موانئ إيران.

ثم صرح لاحقا قائلا: "مع فتح المضيق بعد توقيع الاتفاق يوم الجمعة، لأغراض إزالة الألغام، سيتدفق النفط مجددا من كلا الجانبين إلى المنطقة والعالم".

وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فجر اليوم الاثنين رسميا التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية. مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه يوم الجمعة الموافق 19 يونيو، وفقا لروسيا اليوم.

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الجيش الأمريكي اتفاق أمريكا وإيران جنيف ترامب مضيق هرمز

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