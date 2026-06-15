أعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فجر اليوم الاثنين، أن الدوحة ترحب بالتوصل لاتفاق حول مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

قال رئيس الوزراء القطري: "نتطلع إلى أن تنخرط كافة الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة تسهم في ترسيخ هذا التقدم والبناء عليه"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

أضاف: "مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خطوة مهمة نحو توطيد السلام وتعزيز النمو الاقتصادي إقليميا".

وتابع: "نثني على الشراكة والجهود التي بذلتها باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد".

وأعلن التلفزيون الإيراني فجر الاثنين رسميا التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة اضطرت إلى القبول بإنهاء الحرب، وفقا لروسيا اليوم.