نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة على منصة "تروث سوشيال" مكتوب عليها: "أنتم على وشك أن تصابوا بالارتباك الكامل" في رسالة تحد تجسده كـ "قائد أعلى" أمام عرض عسكري بحري وجوي.

ونشر ترامب صورة منشأة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تظهره مرتديا سترة سوداء تحمل عبارة "القائد الأعلى"، وهو يقف على سطح سفينة وينظر عبر منظار بحري نحو الأفق.

وتظهر الصورة مشهدا يجمع بين القوة العسكرية الأمريكية ففي الخلفية، يبحر أسطول بحري يضم حاملة طائرات ومدمرة حربية، بالإضافة إلى سفينة شراعية قديمة، وجميعها ترفع العلم الأمريكي، وفي السماء، يحلق سرب من الطائرات المقاتلة.

وتحمل الصورة في أسفلها عبارة "أنتم على وشك أن تصابوا بالارتباك الكامل"، وهي عبارة توجه رسالة تحد تسطرها القوة الأمريكية.

كان ترامب قد نشر في وقت سابق، عدة صور ومقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، ومن بين المشاهد اللافتة ظهوره وهو يسير على سطح القمر، ويركب جملا في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشاهد تبينه وهو يمتطي أسدا.

يذكر أن ماري ترامب ابنة الشقيق الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعربت عن مخاوف عميقة بشأن الحالة الصحية لرئيس الولايات المتحدة مع اقترابه من عيد ميلاده الثمانين، وفقا لروسيا اليوم.