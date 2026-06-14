إعلان

مرتديًا سُترة سوداء وتحمل عبارة القائد الأعلى.. ترامب ينشر صورة بالذكاء الاصطناعي

كتب : وكالات

03:26 ص 14/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة على منصة "تروث سوشيال" مكتوب عليها: "أنتم على وشك أن تصابوا بالارتباك الكامل" في رسالة تحد تجسده كـ "قائد أعلى" أمام عرض عسكري بحري وجوي.

ونشر ترامب صورة منشأة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تظهره مرتديا سترة سوداء تحمل عبارة "القائد الأعلى"، وهو يقف على سطح سفينة وينظر عبر منظار بحري نحو الأفق.

وتظهر الصورة مشهدا يجمع بين القوة العسكرية الأمريكية ففي الخلفية، يبحر أسطول بحري يضم حاملة طائرات ومدمرة حربية، بالإضافة إلى سفينة شراعية قديمة، وجميعها ترفع العلم الأمريكي، وفي السماء، يحلق سرب من الطائرات المقاتلة.

وتحمل الصورة في أسفلها عبارة "أنتم على وشك أن تصابوا بالارتباك الكامل"، وهي عبارة توجه رسالة تحد تسطرها القوة الأمريكية.

كان ترامب قد نشر في وقت سابق، عدة صور ومقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، ومن بين المشاهد اللافتة ظهوره وهو يسير على سطح القمر، ويركب جملا في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشاهد تبينه وهو يمتطي أسدا.

يذكر أن ماري ترامب ابنة الشقيق الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعربت عن مخاوف عميقة بشأن الحالة الصحية لرئيس الولايات المتحدة مع اقترابه من عيد ميلاده الثمانين، وفقا لروسيا اليوم.

6a2deb8f4c59b70e637c7e74

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
شئون عربية و دولية

حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
بالتزامن مع اتفاق إيران وأمريكا المرتقب.. هل يستعد الجيش الإسرائيلي لوقف
شئون عربية و دولية

بالتزامن مع اتفاق إيران وأمريكا المرتقب.. هل يستعد الجيش الإسرائيلي لوقف
توم كروز وجعفر جاكسون..20 صورة لنجوم الفن في مدرجات كأس العالم 2026
زووم

توم كروز وجعفر جاكسون..20 صورة لنجوم الفن في مدرجات كأس العالم 2026
أبراج قد تعيش مفاجآت عاطفية قبل نهاية يونيو.. بينها الحوت والأسد
علاقات

أبراج قد تعيش مفاجآت عاطفية قبل نهاية يونيو.. بينها الحوت والأسد
"بعد هدفه في مرمى البرازيل".. إسماعيل صيباري يسجل رقما تاريخيا في كأس العالم
كأس العالم 2026

"بعد هدفه في مرمى البرازيل".. إسماعيل صيباري يسجل رقما تاريخيا في كأس العالم

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

- -

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

هولندا

هولندا

- -

23:00

اليــــابان

اليــــابان

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان