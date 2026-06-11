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ردا على ضربات واشنطن.. إيران تستهدف 18 موقعًا عسكريًا أمريكيًا في 3 قواعد جوية

كتب : وكالات

04:37 ص 11/06/2026

حرب إيران

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الخميس، تنفيذ هجوم استهدف 18 هدفا عسكريا تابعا للولايات المتحدة في المنطقة، ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة التي طالت مواقع إيرانية.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان، إن وحدات من القوة الجوفضائية والقوة البحرية التابعة للحرس نفذت عمليتين استهدفتا ما وصفته بـ"أهداف مهمة للجيش الأمريكي" في قاعدتي "علي السالم" و"أحمد الجابر" الجويتين في الكويت، إضافة إلى قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية في البحرين.

وأوضح البيان، أن الهجوم جاء رداً على استهداف القوات الأمريكية لبعض الوحدات الخدمية والمخافر الساحلية التابعة للحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي، فضلاً عن محيط مطار بندر عباس جنوبي إيران.

وأكد الحرس الثوري أن العملية نُفذت على موجتين وأسفرت، بحسب البيان، عن تدمير 18 هدفا عسكريا أمريكيا، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الولايات المتحدة أو من الدول التي تقع فيها القواعد المذكورة بشأن ما أورده البيان الإيراني، وفقا لروسيا اليوم.

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