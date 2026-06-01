أفادت وكالة تسنيم أن إيران أعلنت وقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، على خلفية الهجمات الإسرائيلية في لبنان التي اعتبرتها طهران انتهاكاً لوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية أن القرار جاء بعد تقييم التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية وربطها بمسار التفاهمات القائمة مع واشنطن.

لبنان ضمن شروط وقف إطلاق النار

وذكرت الوكالة أن لبنان كان جزءاً من الشروط التي وضعتها إيران ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار، معتبرة أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية يمثل خرقاً للاتفاق على مختلف الجبهات، مشيرة إلى أن فريق التفاوض الإيراني قرر وقف المحادثات وتبادل النصوص عبر الوسطاء إلى حين معالجة هذه التطورات.

مطالب إيرانية لعودة الاتصالات

وأكد مسؤولون ومفاوضون إيرانيون، بحسب الوكالة، ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وغزة، إضافة إلى الانسحاب الكامل من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية، مشددين على أن استئناف أي اتصالات أو محادثات سيظل مرهوناً بتحقيق هذه المطالب.